Wahlkampf in St. Pölten: Grüner wechselt zur SPÖ

Von September 2016 bis März 2020 war Markus Hippmann Gemeinderat für die Grünen im St. Pölter Gemeinderat. Sein Steckenpferd waren die Themen Begrünung, erneuerbare Energie und öffentlicher Verkehr. Nachdem er die letzten Monate als „Fraktionsloser“ im Gemeinderat tätig war, wird er sich in der nächsten Gemeinderatssitzung der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei anschließen.

"Einzelkämpfer"

„Nachdem ich jahrelang ein Einzelkämpfer war freut es mich ab jetzt in einem erfolgreichen Team mitarbeiten zu können. Ich freue mich sehr darauf mit meiner Expertise in den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit nun die Fraktion des Bürgermeisters Stadlers zu unterstützen und meine Erfahrung aus der Oppositionsarbeit einbringen zu können, um gemeinsam für St. Pölten zu arbeiten.“ so Markus Hippmann.

Bürgermeister Stadler über den Neuzugang in seinem Team: „Wir verstärken die grüne Handschrift der SPÖ St. Pölten." Der neue Gemeinderat wird am 24. Jänner 2020 gewählt.