Erwin Pröll verteidigt schwarze Hochburg

Mit versteinerter Miene nahm Landesvize Josef Leitner das Ergebnis entgegen. Nach 2008, wo die SPÖ mit Heidemaria Onodi schwere Verluste hinnehmen musste (von 33,6 auf 25,5 Prozent ), ging am Sonntag der Sturzflug der Roten weiter. Mit etwa minus vier Prozent bleiben die Sozialdemokraten zwar zweitstärkste Partei im Landtag, doch es wurde kein einziges Wahlziel erreicht.

„Das ist ein unerfreuliches Ergebnis. Wir konnten mit unseren Themen nicht durchdringen“, sagte der politisch schwer angeschlagene SPÖ-Spitzenkanditat. Von einem Rücktritt wollte Leitner zwar noch nicht sprechen, aber Konsequenzen sind sehr wahrscheinlich. „Am Montag tagt das Parteipräsidium, da werden wir alles analysieren.“

Am Nachmittag tauchte Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek in der Parteizentrale auf. Hinter verschlossenen Türen führte sie einige Gespräche mit Parteikollegen, als Leitners Nachfolgerin will sie aber offiziell nicht ins Spiel gebracht werden. „Ich bleibe Frauenministerin und werde als solche in die Nationalratswahlen gehen“, sagte sie zum KURIER.

Das „Ergebnis analysieren“ – wie es Spitzenkandidatin Barbara Rosenkranz formulierte – müssen auch die Freiheitlichen in Niederösterreich. Nachdem die FPÖ 2008 um sechs Prozentpunkte zulegte, musste die Partei am Sonntag einen herben Verlust hinnehmen – mit einem Minus von mehr als zwei Prozentpunkten und einem Verlust von zwei Mandaten. Barbara Rosenkranz – sie war in der vergangenen Regierungsperiode die einzige blaue Landesrätin, wird ihren Landesratsposten an das Team Stronach verlieren. Die Stimmung im freiheitlichen Landtagsklub war dementsprechend getrübt. Wie es zu dem Verlust kommen konnte, wollte Rosenkranz vorerst nicht kommentieren. „Aber klar ist natürlich, dass wir uns ein anderes Ergebnis erhofft haben“, sagte Rosenkranz.