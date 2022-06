Waffen in Unfallwrack: Kripo klärt Raub und andere Delikte

Auf der Suche waren die Einsatzkräfte nach verunglückten Insassen, gefunden haben sie ein verlassenes Unfallwrack mit gestohlenen Waffen und Munition, „geparkt“ im Piesting-Fluss.

Ein schwerer Verkehrsunfall in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) hat sich am Pfingstmontag zu einem spannenden Fall für die Kriminalpolizei entwickelt. Ein 33-jähriger amtsbekannter Mann steht im Verdacht, das Cabrio seiner 18-jährigen Bekannten im Drogenrausch in der Piesting versenkt zu haben und anschließend mit ihr geflüchtet zu sein.

In den frühen Morgenstunden wurden die Polizei und die Feuerwehr Sollenau gegen 2.35 Uhr zu einem Unfall bei der Piestingbrücke gerufen. Den Spuren nach zu schließen, hatte ein Fahrzeuglenker auf der nassen Fahrbahn in der Rechtskurve beim dortigen Supermarkt die Herrschaft verloren. Der Wagen schlitterte über eine Wiese in die Piesting. Bei der Bergung des Pkw fand die Polizei geladene Jagdgewehre und eine Schrotflinte, eine Signalpistole, ein Messer sowie Munition.