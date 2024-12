NÖ: Wachsame Nachbarin wurde Einbrecher zum Verhängnis

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei einen mutmaßlichen Profieinbrecher aus dem Verkehr ziehen.

Die Frau aus dem Bezirk St. Pölten beobachtete am vergangenen Freitagvormittag einen Verdächtigen, der in ein Nachbarhaus einstieg und erstattete sofort Anzeige bei der Polizeiinspektion Herzogenburg. Sie konnte einen unbekannten Mann beobachten, der sich Zutritt zu einer Wohnhausanlage in Oberndorf in der Ebene verschaffte, berichtete sie dem Polizisten am Telefon.

Personenbeschreibung

Der mutmaßliche Einbrecher sei in den Keller eingedrungen und habe dann die Örtlichkeit wieder verlassen, schilderte die Zeugin. Sie machte auch eine detaillierte Personsbeschreibung.