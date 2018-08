Wachau zwischen Moderne und Welterbe-Schiffbruch

„Das Welterbe geht unter“, skizziert Anwalt Christian Hirtzberger, Obmann des Arbeitskreises Weltkulturerbe Wachau, ein düsteres Zukunftsbild. Für ihn geht es aber nicht darum, ob Gebäude als schön gelten oder „im brutalen Stealth-Bomber-Stil“ daherkommen. „Manche Bauten sind schlichtweg gesetzwidrig“, sagt Hirtzberger. „Landschaftsschutz und Weltkulturerbe sind Fragen des Rechtsstaats. Es geht um die Einhaltung von Gesetzen und ich klage an, dass genau das nicht passiert.“ Neben der Landesgalerie hat er eine Vielzahl an Gebäuden in der Wachau dokumentiert, die seiner Auffassung nach dem Schutz des Ortsbildes zuwider laufen. Darunter eine Reihe moderner Einfamilienhäuser und auch Weinkeller, zum Teil in Sichtbeton-Optik, die in den vergangenen Jahren errichtet wurden.