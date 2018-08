Wachau: Nur Widerstand erhielt Schönheit des Donautals

Im Winter bekommen die Wachauer jedenfalls einen Eindruck davon, wie es gewesen wäre, wenn ihre Vorfahren keinen Widerstand geleistet hätten. Denn von Oktober bis März wird der Dürnsteiner Straßentunnel – der damals für die veränderte Trassenführung hektisch in den Berg gemeißelt werden musste – zur Sanierung gesperrt. In dieser Zeit fließt der Straßenverkehr über den extra verbreiterten Treppelweg.

Wenn Dürnstein heute als Perle der Wachau gilt, die beinahe mehr Besucher anzieht als die übrigen Welterbegemeinden zusammen, dann auch wegen des ungehinderten Zugangs von und zur Donau. Ein Bonus, der auch für Stein an der Donau verloren gegangen ist. „Dort grenzten die Plätze einst direkt an den Strom, das muss eine Atmosphäre wie in Venedig gewesen sein“, meint der Rechtsanwalt Gottfried Thiery, der sich intensiv mit der Geschichte der Wachau beschäftigt. Er mahnt ein, den Treppelwegrückbau nach Abschluss der Tunnelsanierung zu nutzen, um ihm zumindest teilweise den historischen Charakter durch die alte Pflasterung zurück zu geben.