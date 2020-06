Raten Sie mit: Wann wird die Marille gepflückt?

Am Wochenende war es endlich so weit: Die mehrfach heiß ersehnte Ernte der echten Wachauer Marillen in Niederösterreich hat begonnen. Drei Wochen lang werden die rund 220 Landwirte, die Marillengärten bewirtschaften, mit der Ernte beschäftigt sein.

Fans der Wachauer Marille konnten die Reifung der köstlichen Frucht heuer erstmals live im Internet per Webcam mitverfolgen. Die Kamera ist in Mitterarnsdorf am rechten Donauufer angebracht - in einer höher gelegenen Region, wo die Ernte normalerweise immer etwas später beginnt. So viel sei verraten. Aber wann wird die Marille vor der Webcam gepflückt bzw. wann fällt sie vom Baum? Raten Sie mit - und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück zwei Kisten mit jeweils 5 Kilogramm echten Wachauer Marillen!

Anmerkung: Das Gewinnspiel ist bereits zu Ende. Die Gewinnerin wurde schriftlich verständigt.

Das Webcam-Bild wurde bereitgestellt von kbit.pro