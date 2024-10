Staraufgebot bei diesjährigem "Wachau in Echtzeit"

Den Auftakt machen Ursula Strauss mit Ariane Haering und Matthias Bartolomey mit einem Alfred-Polgar-Abend. Die Vorstellung im Schloss Luberegg ist aber schon ausverkauft. Mit „Shakespeare reloaded“ zeigt das Feinripp Ensemble am 26. Oktober nicht nur drei Männer in Unterwäsche, sondern auch insgesamt zehn Komödien, acht Historiendramen, fünf Romanzen sowie vieles mehr von dem berühmten Dichter Shakespeare.

Am 31. Oktober stehen bei der Schauspielerin Patricia Aulitzky und der Pianistin Clara Frühstück „Die Nachschrift“, eine Sprechoper mit Texten von Heimrad Bäcker in Krems-Stein auf dem Programm. Der Kabarettist Thomas Maurer präsentiert am 2. November im Weingut Polz Geschichten aus dem Winzerleben, eine Weinverkostung darf da nicht fehlen.

Die Vodkagespräche mit Karoline Eichhorn und Catrin Striebeck am 9. November widmen sich den Themen Liebe und Feindseligkeiten. Schloss Spitz wird so zum Austragungsort eines emotionalen Theaters, dessen Geschichte um ein geerbtes Haus kreist. Bei den Schwesterngesprächen durchleben die beiden alle sieben Todsünden.

Karl Markovics wiederum beweist am 16. November in der Minoritenkirche in Krems, dass das Wochenende nicht immer schön ist. Begleitet wird er dabei musikalisch von Matthias Bartolomey und Karl Markovics.