Es muss ja nicht immer gleich der Großglockner sein – tolle Ausblicke können Sie auch in der Wachau genießen, und das ohne lange Anfahrtszeit und Übernachtung auf einer überfüllten Hütte. Der KURIER verrät Ihnen fünf der schönsten Aussichtspunkte zwischen Krems und Melk .

1. Tausendeimerberg/Spitz (314 m): Der Burgberg von Spitz, zur Donau hin steil abfallend, hat den Namen vom Ertrag in guten Erntejahren (1.000 Eimer = 56.000 Liter). Erreichbar vom Ortsteil Radlbach (circa 45 Minuten, Schwierigkeitsgrad 1). Tipp: Das Strandcafé in Spitz liegt direkt an der Donau