Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz offiziell an NÖ übergeben

Peter Kaiser (SPÖ), Kärntens Landeshauptmann, war extra für diesen Anlass nach Wien gereist: Die Staffelübergabe des Vorsitzes der Landeshauptleutekonferenz. Den Besuch nahm er zum Anlass, um auf die Wichtigkeit dieses informellen Gremiums zu verweisen.

Es sei gerade in so herausfordernden Zeiten für die Stabilität in Österreich wichtig. Als Beispiel nennt er die heftigen Unwetter in Kärnten und der Steiermark vom Vorjahr, wo sofort Hilfe aus den anderen Ländern kam.

Das Motto „Krisen meistern und Zukunft schaffen“ sei das Richtige gewesen. Man habe ableitend aus den Krisen auch eine Reihe von Beschlüssen auf den Weg gebracht. Etwa die Anhebung der Untergrenze für Mittel nach dem Katastrophenschutzgesetz.