Vor 20 Jahren wurde Aktion für Nahversorger in NÖ gestartet

Die Inflation, das Ausdünnen ländlicher Regionen, aber auch die Folgen der Pandemie sorgen bei den Nahversorgern in Niederösterreich für erschwerte Rahmenbedingungen. Eine Initiative, die sich für die Nahversorger einsetzt, ist die Aktion „nah, sicher!“.

Vor 20 Jahren gestartet, ist sie laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mittlerweile zu einer Marke geworden. Im Laufe der Zeit wurden bereits 1,4 Millionen „nah, sicher!“-Taschen verteilt, Bierdeckel für Wirtshäuser und Heurigen gibt es ebenfalls.

"Regionale Angebote garantieren Lebensqualität"

Wichtig ist für Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) und Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker aber auch die finanzielle Unterstützung der Händler. Mittels der Nafes-Aktion, die sich für die Wiederbelebung von Ortskernen stark macht, konnten mehr als 1.100 Projekte in Niederösterreich gefördert und umgesetzt werden.

In der aktuellen Förderperiode werden dazu gemeinsam mit der Wirtschaftskammer nochmals 3,6 Millionen Euro in die Hand genommen. „Regionale Angebote garantieren Lebensqualität“, so Mikl-Leitner.