Bei dem Erfolg in Österreich bleibt die Frage: Warum will Hafner in den englischsprachigen Markt? „Mir gefällt die Art des Drehens, das Storytelling“, sagt sie. Gerade in Österreich gebe es hauptsächlich Cop Storys, Heimatfilme oder Art-House-Streifen mit Drama. „Mainstream-Filme wie ‚Dinner für Acht‘ fehlen“, meint die 20-Jährige. Zudem sei das Schauspiel hierzulande zu nah am Theater.

Als Chance sieht Hafner den Streaming-Dienst Netflix, der zuletzt mit der Serie „Kitz“ Lokalkolorit für ein internationales Publikum bot. Für eine der Hauptrollen kam sie sogar in die engere Auswahl. „Aber ich war zu jung.“

Durchbeißen

Ablehnung, die darf man sich in ihrer Branche nicht so sehr zu Herzen nehmen, weiß Hafner. „Man braucht Optimismus und darf sich nicht unterkriegen lassen. Es geht nicht um dich als Privatperson und nicht um dein Können, da gehört so viel mehr dazu.“

Ein Glück also, dass Hafner eine echte Frohnatur ist. Stillsitzen, das liegt ihr nicht. Nur so konnte sie die HAK-Abendschule neben ihrer Schauspielausbildung stemmen. „Durchbeißen ist leichter, wenn es Spaß macht.“ Nicht aufgeben, das ist ihr Motto. Denn noch hat sie keine Zusage für eine Schauspielschule in London. Klappt das nicht, will sie den Umzug trotzdem wagen. Zu groß ist ihre Leidenschaft.