Vom Land auf die Weltmeere: 115 Meter purer Luxus "Made in NÖ"

Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums wurden am Standort der List General Contractor GmbH (List GC) in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) Donnerstagabend die Türen für Gäste und Branchenvertreter aus aller Welt geöffnet.

Von der Buckligen Welt auf die Weltmeere . So lässt sich die Firmengeschichte wohl am treffendsten beschreiben. Bereits seit dem Jahr 1950 steht der Name List für besondere Handwerkskunst und Raumgestaltung. Was als kleine Tischlerei im niederösterreichischen Aspang begann, hat sich heute zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt, die Luxus-Yachten und exklusive Residenzen realisiert.

© diePhotoSchmiede Gertraud List, Reinhard List, Bertram List und Theresa Ludwiger-List

100 Luxus-Yachten ausgestattet Am Firmensitz in Bad Erlach entstehen seit Jahren maßgeschneiderte Interieurs für fast 100 Luxus-Yachten, die mittlerweile die Weltmeere befahren. Eines der Vorzeigeprojekte ist beispielsweise die 60-Meter-Motoryacht Lusine oder das neue Aushängeschild "Made in Bad Erlach". Von der deutschen Lürssen Werft gebaut, erstreckt sich die Motoryacht Ahpo über 115 Meter Länge. Der schwimmende Sechsdecker wurde ursprünglich für den jamaikanisch-kanadischen Milliardär Michael Lee-Chin entworfen. Luxus und Eleganz auf vier Decks Später wechselte das Prachtstück unter dem neuen Namen Lady Jorgia für 330 Millionen Euro den Besitzer. "Nicht nur ihre Größe, sondern vor allem ihr stilvolles Außen- sowie Interior-Design imponiert Yachtliebhabern und macht diese Superyacht zum exklusiven Wohntraum auf hoher See", heißt es bei List GC. Die Firma aus Bad Erlach wurde mit der Projektabwicklung der Innenausstattung auf vier Decks und insgesamt 745 Quadratmeter beauftragt. Die Erfolgsgeschichte des niederösterreichischen Familienbetriebes endet aber nicht auf dem Wasser: Zahlreiche High-End-Projekte an Land, darunter exklusive Apartments und Residenzen auf mehreren Kontinenten, unterstreichen die internationale Bedeutung des Familienunternehmens. "Wir sind und bleiben ein Unternehmen, das für Verlässlichkeit und partnerschaftliches Miteinander steht. Unsere regionale Verwurzelung und die globale Perspektive sind unser Erfolgsrezept“, erklärt Geschäftsführerin Theresa Ludwiger-List.

© Guillaume Plisson Imposantes Wohnzimmer auf der Luxusyacht Lady Jorgia

Suiten des Palais Coburg Was die Projekte an Land angeht, sticht ein Auftrag besonders heraus. List GC ieferte alle 34 individuell ausgestatteten, überwiegend zweistöckigen Luxussuiten für das 5-Sterne-Superior-Hotel Palais Coburg in Wien. Möbel, Stuckarbeiten an den Decken, eigens kreierte Metallhandläufe, Vergoldungen und aufwendig gearbeitete Glaselemente in Fenster und Türen sollten bei der Gestaltung des Hotels für ein harmonisches Gesamtbild sorgen. Zur List Holding Gruppe gehören heute mehrere spezialisierte Betriebe: die List General Contractor GmbH, Cohrs Werkstätten GmbH, Riederle Werkstätten GmbH, Interior Proman GmbH sowie die Yuniti Innovations GmbH. Rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen nicht nur handwerkliches Können, sondern auch "Ideen, Neugier und Leidenschaft für exzellente Raumgestaltung ein", hieß es bei der Firmenpräsentation Donnerstagabend.

© diePhotoSchmiede Zur 75-Jahr-Feier kamen zahlreiche Festgäste und Wegbegleiter nach Bad Erlach

Nachwuchs fördern Ein besonderes Anliegen ist die Ausbildung junger Talente: Die Gruppe bildet Lehrlinge in den Bereichen Tischlerei, Lackiertechnik, Polsterei und Tischlereitechnik aus. Damit sichert das Unternehmen langfristig Fachkräfte und trägt aktiv zur Entwicklung der Region bei. "Unsere Stärke liegt in der Vielfalt unserer Talente und unserer Flexibilität. Mit einem engagierten Team gestalten wir die Zukunft aktiv mit“, sagt Reinhard List, Geschäftsführer der List Holding GmbH. Wachstum wird angestrebt Die strategische Ausrichtung der List Gruppe ist auf "nachhaltiges Wachstum und Innovation" ausgelegt. Mit Theresa Ludwiger-List an der Spitze der Holding und Bertram List bei Yuniti Innovations ist die nächste Generation im Führungsteam verankert. Expansionspläne gibt es auch in Deutschland: Die Cohrs Werkstätten in Niedersachsen werden bis 2027 an einem neuen Standort in Honerdingen zusammengeführt. Dort entsteht ein neuer Produktionsstandort mit Platz für weiteres Wachstum.

© Guillaume Plisson Das Interieur der Lady Jorgia wurde in Bad Erlach gefertigt