Am Mittwoch sorgte eine spektakuläre Szene in den Niederlanden für Aufregung: Die 77 Meter lange Luxus-Yacht "Pi" des ehemaligen Starbucks -CEOs Howard Schultz manövrierte sich millimetergenau durch den engen Kanal von Woubrugge (Provinz Zuid-Holland).

Die "Pi" passierte mit 11 Metern Breite die nur 14,2 Meter breite Schleuse. Die bewegliche Brücke musste deshalb für etwa 40 Minuten vollständig geöffnet bleiben, um die Durchfahrt zu ermöglichen. Zahlreiche Schaulustige und Bewohner verfolgten das Manöver und bangten um die Engstellen am Ufer.

Die Durchfahrt der "Pi" durch den engen Kanal hat eine Debatte über Reichtum, Unternehmensethik und soziale Gerechtigkeit ausgelöst. "Wieso genau dieses Ungetüm da durch musste, ist mir ein Rätsel", bemerkte ein Bewohner gegenüber der niederländischen Zeitung De Telegraaf . Auch auf Reddit kam es zur ausgelassenen Diskussion. "Er [anm. red. Schultz] schließt Filialen in Kalifornien, weil der Mindestlohn gestiegen ist, aber gönnt sich eine Mega-Yacht", so ein Nutzer. "Ich hoffe, jemand bohrt ein Loch hinein" , schrieb ein anderer.

Luxus bis ins kleinste Detail

Die Luxus-Yacht bietet Platz für bis zu elf Gäste, die in vier Kabinen untergebracht werden können. Für Entspannung und Unterhaltung an Bord sorgen großzügige Wellness-Bereiche mit Swimmingpool, Jacuzzi und Fitnessstudio. Zusätzlich verfügt das Mega-Schiff über mehrere Garagen, in denen Jetskis, Beiboote und weiteres Wassersport-Equipment untergebracht sind. Auch ein Helikopter-Landeplatz steht zur Verfügung.