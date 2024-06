Volleyball-Nationalteam spielt in Amstetten gegen Färörer und Israel

Die Johann-Pölz-Halle in Amstetten rückt an diesem Wochenende in den Mittelpunkt des Volleyballsports in Österreich. Die Heimstatt des Bundesligisten VCA Amstetten ist für das Volleyball-Nationalteam Spielstätte für zwei Ländermatches in der CEV European Silver League 2024. Am Freitag empfängt die Männer-Nationalmannschaft das Team der Färöer-Inseln. Am Sonntag gastiert dann Israel in Amstetten. Zum Gelingen des internationalen Sport-Events tragen auch die Spieler des VCA Amstetten bei. Mitglieder des U-18-Teams und der A-Mannschaft bauten die Sporthalle eigenhändig in eine Volleyball-Arena um. Für das Sport-Event organisierte der VCA unter anderem 300 Nächtigungen innerhalb von fünf Tagen für die Mitglieder der ausländischen Gastmannschaften und das Nationalteam.

© VCA

Sportlich steht bereits seit vergangenem Wochenende fest, dass Israel und Österreich am 13. Juni im Volleydome in Ried auch das Finale bestreiten werden. Der Gewinner der Silver League steigt in die Golden League auf. Die Auswahl von Headcoach Radovan Gacic entschied das erste Duell mit Färöer in Torshavn souverän in drei Sätzen für sich. Am Freitag soll der vierte klare Sieg in dieser Silver League-Saison geholt werden.

Israel reist ungeschlagen nach Amstetten. Am vergangenen Sonntag gewann die Mannschaft in Strumica (Nordmazedonien) gegen Österreich mit 16:14 im Tie-Break. Das junge ÖVV-Team hat daher einen Punkt weniger auf seinem Konto als die routiniertere israelische Mannschaft. Mit dem Heimpublikum im Rücken hoffen die Österreicher, am Sonntag auf Platz eins klettern zu können. Der Frankreich-Legionär Mathäus Jurkovic fiebert den beiden Heimspielen zum Abschluss der Gruppenphase besonders entgegen. Spielte der Profi doch vier Jahre lang für den VCA in Amstetten. Top-Scorer Mit Michael Czerwinski ist ein weiterer Legionär, der schon beim VCA engagiert war, in Amstetten im Nationalteam dabei. Der Diagonalangreifer, der in Italien engagiert ist, führt das Silver League-Scorerranking an. Alle Spiele in der Johann-Pölz-Halle beginnen um 16 Uhr.