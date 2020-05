Voller Parkplatz schon vor Geschäftsbeginn

Das Einkaufszentrum am Wiener Stadtrand zieht vor allem Wiener und Weinviertler Besucher an. Und sie haben vor allem ein Ziel: Primark – eine Billig-Modekette, die es in Österreich bisher noch nicht gegeben hat. Auch Derya Kilinc ist mit ihrer Freundin Keziban Tosun deswegen nach Gerasdorf gekommen. "Günstig ist es schon", sagt sie. "Aber stressig. An einem Fenstertag oder am Wochenende komme ich sicher nicht mehr her." Sie kauft meistens in Einkaufszentren. "Weil es hier wärmer ist." Das graue Nieselwetter draußen wird im G 3 von unzähligen Lampen verbannt.

Manuela Weidinger wohnt im 22. Wiener Gemeindebezirk. Sie ist mit dem Kinderwagen da. „Wir haben es ja nicht weit.“ Zumindest ist das G 3 deutlich näher als die Mariahilfer Straße. "Und hier bekomme ich alles, was ich brauche."

Auch Markus Lindner hat den Fenstertag zum Einkaufen in Gerasdorf genutzt. "Aber das mit den Parkplätzen ist eine Katastrophe", sagt er.