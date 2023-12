Voller Milchtankzug donnerte durch Gärten und krachte gegen Haus

Bis in die Nacht hinein dauerte der Einsatz der Feuerwehren, nachdem in Kematen/Ybbs (Bezirk Amstetten) am frühen Donnerstagabend ein voll beladener Milchtankzug in ein Wohnhaus gekracht war. Betankt mit 30.000 Liter Milch war der Laster vis-a-vis des Kematner Gewerbegebiets von der B121 (Weyrer Bundesstraße) abgekommen.