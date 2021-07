Volksbefragung zu Flüchtlingen

"Für mich war der Auslöser, dass das Volk murrt", sagt Oskar Buschek, einziger FPÖ-Mandatar in der politisch von der Liste ÖVP dominierten Gemeinde Kautzen im Bezirk Waidhofen/Thaya. So hat er sich entschlossen, Unterschriften für eine Volksbefragung zum Thema Unterbringung von Flüchtlingen zu sammeln. Die notwendige Anzahl von 140 Unterschriften habe er längst erreicht, erklärt der Politiker. "Ich will aber so viele wie möglich sammeln, um den Druck zu erhöhen", ergänzt er.

Man habe 630 Einwohner und mit derzeit 28 Asylwerbern die Quote erfüllt. "Trotzdem sollen zusätzliche Flüchtlinge einquartiert werden", erklärt Buschek. Zuletzt hat er einen Dringlichkeitsantrag gegen das Durchgriffsrecht des Bundes eingebracht, der im Gemeinderat mehrheitlich angenommen wurde. Nun will er, dass der Bevölkerung Kautzens folgende Frage gestellt wird: "Soll in der Marktgemeinde weiteren Asylwerbern und Asylberechtigten Unterkunft gegeben werden?"