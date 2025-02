Vösendorf vor Neuwahlen - trotz ÖVP-Verzicht auf Vizebürgermeister

Die designierte Bürgermeisterin Petross (Liste Koza) bietet trotz absoluter Mehrheit der SPÖ den Vize-Posten an. Doch die Sozialdemokraten peilen Neuwahlen an.

Um Schadensbegrenzung bemüht ist man in Vösendorf (Bezirk Mödling) in der ÖVP-nahen "Liste Miteinander Bürgermeister Hannes Koza" nach dem schriftlich angekündigten Rücktritt von Ortsoberhaupt Hannes Koza am vergangenen Donnerstag. Dieser hatte einen angeblichen Angriff auf sich selbst vermutlich nur vorgetäuscht, weshalb nun die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Noch kein offizieller Rücktritt Per Facebook verkündete Koza nach einem KURIER-Bericht über diese neuen Ermittlungen am Donnerstagabend, er werde "sich professionelle Hilfe suchen" und sein Amt zurücklegen. Vizebürgermeisterin Birgit Petross ("Liste Miteinander Bürgermeister Hannes Koza") übernahm die Amtsgeschäfte - obwohl Kozas Rücktritt bis Montagabend noch immer nicht schriftlich am Vösendorfer Gemeindeamt eingelangt ist. Der ehemalige Bürgermeister kämpfe aktuell mit gesundheitlichen Problemen und sei daher schwer erreichbar, heißt es dazu auf Nachfrage seitens seiner Liste. Man habe ihn aber am Montag erneut kontaktiert und sei "guter Dinge, das Rücktrittsschreiben demnächst zu erhalten".

Dennoch kündigte Petross am Montag in einer Aussendung an: „Wir begehen einen politischen Neustart in Vösendorf. Trotz unserer absoluten Mehrheit möchten wir zukünftig auf mehr Zusammenarbeit in Vösendorf setzen. Wir laden daher alle Fraktionen ein, gemeinsam für unser Vösendorf zu arbeiten. Erste Treffen haben bereits mit der SPÖ und der Liste V2000 stattgefunden. Der SPÖ – als zweitstärkste Fraktion – haben wir das Vizebürgermeisteramt angeboten. Unsere Hand ist ausgestreckt und wir werden weiterhin die Gespräche mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat suchen.“ Ausschüsse "wiederbeleben" Auch die unter Kozas Amtsführung wenig beschäftigten Gemeinderatsausschüsse wolle man "wiederbeleben", so Petross weiter: "Sodass sichergestellt ist, dass die besten Ideen umgesetzt werden – unabhängig von der Fraktionszugehörigkeit." Eigene „Projektteams“ sollen für "die brennendsten Themen wie Eindämmung der Verbauung, Finanzen und Verkehr" eingerichtet werden. Darin könne "jeweils ein Experte je Fraktion rasch Entscheidungsgrundlagen für die weiteren Gemeindegremien erarbeiten".

Die designierte Bürgermeisterin versprach außerdem "Transparenz bei den Finanzen" durch einen Kassasturz: "Unter dem Motto: wir haben nichts zu verbergen". Und auch den von ihrem Vorgänger abgeschafften Livestream aus den Gemeinderatssitzungen wolle sie wieder einführen. Schon bald Neuwahlen? Ob sie all dies als neues Ortsoberhaupt tun kann, ist allerdings noch mehr als fraglich. Denn in der SPÖ reagiert man auf KURIER-Nachfrage sehr zurückhaltend auf die Angebote. Die Sozialdemokraten kommen heute, Montag, um 18.30 Uhr zu einer Vorstandssitzung zusammen, wie Parteivorsitzender Alfred Strohmayer berichtet. "Da werden wir unsere weiteren Schritte besprechen. Es geht zunächst einmal darum, ob Neuwahlen jetzt für Vösendorf das Richtige sind, oder nicht. Und wenn Ja: wie?" Um Neuwahlen zu erzwingen, müssten nicht nur die SPÖ-Gemeinderäte, sondern auch jene anderer Fraktionen ihre Mandate zurücklegen. Strohmayer will der Entscheidung nicht vorgreifen, sagt aber: "Ich sehe es schon so, dass die übrig gebliebenen Gemeinderäte der ÖVP genauso Mitschuld haben, wie Koza selbst. Sie haben ja gesehen, was alles passiert ist."