Rumänische Bande bei Juwelier-Einbruch gefasst: Haftstrafen für Haupttäter

"Eine Vielzahl einschlägiger Vorstrafen", wie die vorsitzende Richterin feststellt, hat der 52-jährige Rumäne bereits angesammelt. 1999 saß er zum ersten Mal wegen eines Einbruchs hinter Gittern, zuletzt wurde er im September 2023 in Deutschland aus der Haft entlassen. Aber lange sollte es nicht dauern, bis die Handschellen wieder klickten. Am 4. September 2024 scheiterte der geschiedene Vater einer Tochter beim Versuch, in ein Juweliergeschäft im steirischen Friedberg einzubrechen.

Auf frischer Tat ertappt

Zwar suchte er mit seinen drei Komplizen - allesamt Landsleute - noch rasch das Weite, als die Polizei am Tatort eintraf, weit kam das kriminelle Quartett allerdings nicht. Alle wurden verhaftet. Was sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte: es war nicht der erste Coup des 52-Jährigen in Österreich. Am 28. Mai und am 29. Juli war er bei Einbrüchen in Juweliergeschäfte in Neunkirchen erfolgreicher gewesen als in der Steiermark.