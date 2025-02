Tierschutz in NÖ: Neue Kampagne gegen Streunerkatzenplage

In gut zwei Monaten werden sie wieder zu Hunderten in verfallenen Gebäuden, hinter Holzstößen oder frei stehenden Schuppen gesichtet. Doch die zuerst herzallerliebsten Frühlingsjungen der Streunerkatzen werden oft rasch zur lästigen Plage.

Mit einer neuen Info-Kampagne will das Land Niederösterreich verstärkt gegen Tierleid bei den herrenlosen Katzenpopulationen, die Verbreitung gefährlicher Krankheiten unter den Samtpfoten und auch gegen überfüllte Tierschutzhäuser vorgehen.

Unter dem Motto: "Kastriere 1, rette 100!“ wurde mit Tierschutzvereinen, Gemeinden und Tierärzten ein umfassender Informationsfolder entwickelt. Er soll über die Notwendigkeit von Kastrationen aufklären, so der Appell der zuständigen Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). Ein neuer Anlauf, die unkontrollierte Vermehrung von Streunerkatzen einzubremsen.

Fördermodell

Dabei wird einmal mehr das seit Jahren angebotene Kastrationsfördermodell in den Fokus gestellt. Zwei Drittel der Tierarztkosten übernimmt das Land NÖ, das restliche Drittel trägt die jeweilige Gemeinde, in der die Katzenplage eingeschränkt werden soll. "Im Tierschutz geht es um Verantwortung für das uns anvertraute Tier. Streunerkatzen gehören niemandem, aber sie brauchen unsere Hilfe. Die Population wächst rasant und mit ihr das Leid der Tiere. Wir müssen heute handeln, um morgen das Problem in den Griff zu bekommen“, sagt Rosenkranz.