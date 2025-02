Angriff vorgetäuscht? Ermittlungen gegen Vösendorfs Bürgermeister Koza

Dramatische Wende im Fall um den angeblichen tätlichen Angriff auf Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP). Dieser hatte im Dezember Fotos von Verletzungen im Gesicht veröffentlicht und angegeben, von einem Unbekannten im Schlosspark tätlich angegriffen worden zu sein.

Als Beschuldigter geführt

Von Anfang an hatte es Zweifel an dieser Darstellung gegeben, nun scheinen auch die Ermittlungen der Polizei den Verdacht zu erhärten, dass Koza die Attacke nur vorgetäuscht hat. Im Strafverfahren werde der Bürgermeister jetzt nicht mehr als Opfer, sondern als Beschuldigter geführt, bestätigt Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Am Donnerstag sei Koza von der Polizei darüber informiert worden, dass er zu einer Einvernahme zu erscheinen habe.