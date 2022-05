„Virtueller Spaziergang“ durch den geheimen Urwald

Lunz am See. Es sind jährlich nur 50 Menschen, meist Forscher, denen erlaubt wird, das Innere des seit Tausenden Jahren unberührten Urwalds im Wildnisgebiet Dürrenstein betreten zu dürfen. Im Besucher- und Ausstellungszentrum Haus der Wildnis in Lunz/See ist es nun aber mithilfe von VR-Brillen möglich, auf einem Lehrpfad durch den Urwald zu spazieren. Am unberührten Waldboden des sogenannten Rothwalds bleiben so keine Fußabdrücke zurück.