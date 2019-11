Vierter Weltrekord für Wiener Neustädter Feuerwehrmann

70,9 Kilometer weit gehen. Zwölf Stunden lang und ohne Pause. Für die meiste klingt das bereits nach einer Sisyphusaufgabe. Doch für Feuerwehrmann Andreas Michalitz war es lange noch nicht Herausforderung genug.

Daher zog der Zugskommandant des 3. Zuges der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt und Disponent der Alarmzentrale am Babenbergerring kurzerhand zusätzlich zu seiner Einsatzbekleidung seine Atemschutzmontur an. Insgesamt hatte er somit ein Gewicht von 24 Kilogramm zu tragen. Und stellte so bei der Feuerwehrmesse in Oberwart im Burgenland seinen bereits vierten Weltrekord auf.