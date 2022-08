Vier Verletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Hollabrunn

Vier Personen sind bei einem Unfall am Mittwoch in Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn) verletzt worden. Eine Lenkerin war in das Wagenheck eines 42-Jährigen gekracht. In der Folge fuhr die 72-Jährige über einen Kreisverkehr und prallte gegen den Pkw eines Steirers, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Pensionistin wurde mit schweren Blessuren ins Spital geflogen. Der 39-Jährige, seine Frau und ein Zwölfjähriger wurden ebenfalls verletzt.