Vier Erntehelfer in Niederösterreich positiv auf Corona getestet

In Niederösterreich sind vier Erntehelfer positiv auf Corona getestet worden. Die rumänischen Staatsbürger waren am Montag gemeinsam angereist und hätten in einem Betrieb im Bezirk St. Pölten arbeiten sollen, teilte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag der APA mit. Die Betroffenen seien unter Quarantäne gestellt worden.

Drei weitere bestätigte Covid-19-Fälle wurden außerdem aus dem Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (EAST Ost) im Bezirk Baden vermeldet. Dort sind somit laut dem Sprecher von Königsberger-Ludwig nunmehr sechs Infizierte in Quarantäne. Mehrere zuvor Erkrankte gelten mittlerweile als genesen.