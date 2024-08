Versuchter Mord in NÖ: Mann soll Lebensgefährtin niedergestochen haben

In der Nacht auf Mittwoch soll es in der 6.500 Einwohner zählenden Gemeinde zu einem Messerangriff gekommen sein. Ein 29-jähriger Mann wird verdächtigt, seine 19-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt zu haben, bestätigt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner .

Verdächtiger verständigte Polizei

Der Tatverdächtige soll der Frau gegen 23 Uhr in einer Wohnung das Messer in den Rücken gerammt haben, so der Polizeisprecher. Die schwer Verletzte konnte sich zunächst noch selbst zu Nachbarn in Sicherheit bringen.

„Der Tatverdächtige hat selbst den Notruf gewählt und die Einsatzkräfte verständigt“, erklärt Schwaigerlehner. Er ließ sich vor der Wohnung von Beamten der Polizeiinspektion Herzogenburg und der Schnellen Interventionsgruppe der Polizei widerstandslos festnehmen. Der 29-Jährige war zum Tatzeitpunkt schwer alkoholisiert.