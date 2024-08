Trotz Flucht über Dächer: Einbrecher in Wiener Neudorf gefasst

Ein Einbrecherduo konnte Sonntagfrüh in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) auf der Flucht gestoppt worden. Die Männer im Alter von 41 und 43 Jahren sollen mehrere Kellerabteile in einer Mehrparteienhausanlage geknackt und Beute im Wert von etwa 20.000 Euro gemacht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag. Abgesehen hatten sie es vorwiegend auf Fahrräder, E-Scooter und Werkzeug.

Drohne und Hubschrauber

Die Festnahme verlief spektakulär: Mehrere Streifen des Bezirkspolizeikommandos Mödlings, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Kräfte der Polizeidiensthundeinspektion Wiener Neustadt sowie ein Drohnenoperator und ein Hubschrauber der Flugpolizei standen im Einsatz. Die Männer aus der Slowakei waren über Balkone und in weiterer Folge auf die Dächer der Mehrparteienanlage geflüchtet.