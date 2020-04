Versuchte Vergewaltigung in NÖ: Verdächtiger enthaftet

Eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Mistelbach wurde am Dienstagnachmittag Opfer einer versuchten Vergewaltigung. Die Frau war um die Mittagszeit mit dem Verladen von Ziegelsteinen auf einem Wiesengrundstück in Poysdorf beschäftigt gewesen. Dabei soll sie ein zunächst unbekannter Mann mit einem Messer bedroht und versucht haben die 55-Jährige zu vergewaltigen.

In die Flucht geschlagen

Die Frau konnte ihren Angreifer durch heftige Gegenwehr in die Flucht schlagen. Dabei dürfte sie in das Messer des Angreifers gegriffen haben und zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu. Danach erstattete sie telefonisch Anzeige.