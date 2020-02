Versalzene Suppe für gleich vier Wirte in Wr. Neustadt

Um die umsatzarme Zeit auszugleichen, wagte Kietreiber ein Experiment mit einem bekannten Online-Lieferservice. Das Resultat war verheerend. „Wir hatten in zwei Tagen 300 Bestellungen. Es ging drunter und drüber in der Küche, worauf vier Leute gleichzeitig kündigten. Da habe ich versucht, es alleine zu schaffen, was nicht ging“, so der Unternehmer. Er hofft nun, dass das Sanierungsverfahren angenommen wird. Vor allem deshalb, weil er mit seinem Geschäft für Outdoor-Equipment gerade neu in der Fußgängerzone eröffnet hat. Hauptgläubiger sind die Bank, die Gebietskrankenkasse und das Finanzamt.

Guinnessuppe und Schottland

Offene Beiträge bei der Gebietskrankenkasse waren es auch, die zum Konkursverfahren über „Mary’s Coffeepub“ in der Bahngasse führten. Der Betrieb geht aber zum Glück für Maria Lechner uneingeschränkt weiter. Gemeinsam mit ihrem Mann und teilweise bis zu sechs Angestellten schupft sie das schottische Pub, das für seine Guinnesssuppe und die ausgefallene Küche bekannt ist. „Wenn man sich nicht von anderen Lokalen abhebt, ist es ganz schwer zu bestehen. Wir versuchen bewusst, anders zu sein“, sagt Lechner.