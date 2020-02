Pleite eines bekannten Gastronomie-Betriebs

Gasthaus verkauft

„Seit Unternehmensgründung war die Antragstellerin bis September 2019 über 23 Jahre hinweg Betreibergesellschaft des beliebten Traditionsrestaurants „Hartigs Heuriger zum Dom“ (nunmehr „Gasthaus zum Dom“), am Domplatz 2 in Wiener Neustadt, welches im September 2019 von der Antragstellerin verkauft werden musste“, heißt es weiter. „Anlässlich der Niederösterreichischen Landesausstellung hat die Antragstellerin kurzfristig in den Sommermonaten des letzten Jahres auch einen Pop-Up-Store betrieben, welcher jedoch bereits seit Oktober 2019 geschlossen ist.“