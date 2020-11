Verpackt wie ein Geschenk: Hier kommt der neue Black Hawk angefahren

Wie der KURIER berichtete, sollen alle neun S-70 in Österreich mit einem neuen Cockpit ausgestattet werden. Das Bundesheer investiert dafür rund 48 Millionen Euro. Der Hubschrauber wurde dafür zuvor in die USA geschickt, dort wurde die neue Elektronik eingebaut. Jetzt ist der Heli wieder in Niederösterreich eingetroffen. Bis 2023 soll das Update abgeschlossen sein.