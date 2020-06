Vermisster 53-Jähriger: 14 Tage ohne Lebenszeichen

Die Gerüchte überschlagen sich in Kottes, Bezirk Zwettl, seit ein 53-jähriger Bewohner der Waldviertler Gemeinde nicht von einer Spanien-Reise zurückgekehrt ist. Von Entführung ist die Rede und von Lösegeldzahlungen. „Stimmt alles nicht“, betont Herbert Zottl, der Bruder des Vermissten. Dass es seit 8. September kein Lebenszeichen, keinen Hinweis gibt, ist für ihn und seine Mutter noch schlimmer. Jedes Mal, wenn das Telefon läutet, schwanken sie zwischen Hoffnung und Verzweiflung.

Nebenerwerbslandwirt Florian Zottl hatte sich einer Reisegruppe des Seniorenbundes Albrechtsberg angeschlossen und Barcelona besucht. Freitagabend kam es im Hotel zu einem Vorfall, dessen Hergang nicht genau geklärt ist. Zottl hatte erst mit Kollegen im Foyer, dann an der Hotelbar etwas getrunken. Nach Mitternacht gab es einen Feueralarm im Haus. Feuerwehr und Ambulanz rückten an. Ein Feuerlöscher war aus der Verankerung genommen, sein Inhalt versprüht worden. Zottl dürfte Löschpulver in die Lunge bekommen haben, weshalb ihn die Sanitäter mitnahmen.