Vermisstenrätsel: Für Lösung winken jetzt schon 6000 Euro

Rohrbach/ Wilhelmsburg – Die Eltern des seit 27. Mai vermissten Zimmererlehrlings Franz Kendler, 18, und die Facebbook-Suchgruppe „Team Franz“ haben Mittwochabend beschlossen, die Belohnung für sachdienliche Hinweise zur Auffindung des Burschen von 2000 auf 6000 Euro zu erhöhen. Gezielt werden nun Augenzeugen gesucht, die den Zimmererlehrling am 27. Mai nach dem „Mairock“-Fest in Wilhelmsburg gegen drei Uhr Früh in der Nähe des Bahnübergangs zur B 20 (Zielpunkt-Parkplatz) gesehen haben. Hinweise bitte an Team-Obmann Andreas Bucher  0676/4627087 und jede Polizeidienststelle.

Mutmaßungen, das Verschwinden des Burschen könnte mit dem Freitod eines Wilhelmsburgers am 30. Mai unterm Zug zu tun haben, wurden von Landeskriminalisten überprüft – negativ. Für Chefinspektor Franz Steinböck ist das Vermisstenrätsel „ein hartnäckiger Fall, wir schließen nach wie vor nichts aus“.