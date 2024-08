Auto krachte gegen Kapelle: 17-Jähriger starb

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor ein 21-jähriger Rumäne am Mittwochnachmittag in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Auto befanden sich als Beifahrer zwei 17-jährige rumänische Staatsbürger.

Das Fahrzeug kam auf der LB26 von der Fahrbahn ab, schleuderte rund 200 Meter durch den Straßengraben und prallte dann mit der Beifahrerseite gegen die Mauer der Johanneskapelle.

Ein eingeklemmter Beifahrer musste von den Feuerwehren mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wageninneren befreit werden. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der Beifahrer noch am Unfallort. Die beiden anderen Insassen erlitten nur leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

69-Jährige starb Zu einem weiteren tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend im Bezirk Melk. Eine 69-jährige Frau aus dem Bezirk Wels-Land fuhr auf der B 3 im Freilandgebiet von Hofamt Priel. Zur gleichen Zeit war dort ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Der Pkw-Lenker wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen, sah das Auto der Frau im Gegenverkehr und lenkte seinen Wagen ruckartig auf seinen Fahrstreifen zurück. Es kam zwar zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge, aufgrund des Überholmanövers dürfte die 69-Jährige ihr Fahrzeug aber verrissen und die Kontrolle darüber verloren haben. Ihr Fahrzeug schleuderte rechts von der Fahrbahn und überschlug sich in einem angrenzenden Waldstück. Die 69-jährige Pkw-Lenkerin verstarb an der Unfallstelle.

Alkolenker baute Unfall Ebenfalls am Mittwochnachmittag kam es in Lunz am See zu einem spektakulären Unfall, der für den Lenker aber glimpflich ausging. Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr über die Böschung und über einen Wanderparkplatz und krachte schließlich gegen ein Verkehrszeichen und zwei Steinmühlräder. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen einen Baum geschleudert und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde im Landesklinikum Amstetten ambulant behandelt. Ein Alkotest verlief positiv. Der Pkw-Lenker wird angezeigt.