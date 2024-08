Großbrände hielten Hunderte Feuerwehrleute in OÖ in Atem

Dort war in einer Lagerhalle Restmüll in Brand geraten. Alarmstufe 2 wurde ausgerufen. Als die Feuerwehr eintraf, war bereits eine große Rauchsäule über dem Firmengelände zu erkennen.

Insgesamt 13 Feuerwehren waren mit 150 Kräften vor Ort. Die Bevölkerung wurde außerdem aufgerufen, die Fenster geschlossen zu halten, weil es zu einer massiven Rauchentwicklung gekommen war. Verletzt wurde niemand.

In den frühen Morgenstunden folgte dann der nächste Einsatz, diesmal in St. Thomas am Blasenstein.