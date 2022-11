Verkehrslärm und die Impfpflicht: Mikl-Leitner am KURIER-Telefon

Es ist mittlerweile Tradition, dass die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) der KURIER-Leserschaft einmal im Jahr am Telefon zuhört, wenn die von ihren Problemen erzählen. Das Interesse war groß: Bereits vor dem offiziellen Beginn läutete das Telefon mehrmals.

Den Start machte ein Anrufer aus dem Weinviertel. Er meldete sich, weil seine Tochter an der Siegmund-Freud-Universität Medizin studiert. Das Studium verliert nun die Zulassung und die Zukunft der Studierenden ist ungewiss. Mikl-Leitner versprach, dass man sich bei der Betroffenen melden würde. „Wir wollen die jungen Menschen unterstützen. Wir klären das.“

Auch den Fall einer Anruferin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha will sich die Landeshauptfrau anschauen. Die Frau lebt an einer Umfahrungsstraße: „Der Lärm ist unerträglich.“ Im Jahr 2019 habe es einmal eine Evaluierung der Situation gegeben. Dabei sei nichts rausgekommen.

Eine niederösterreichische Lehrerin bat Mikl-Leitner darum, einen Kontakt zur Bildungsdirektion herzustellen. Dabei geht es um ein Klimaschutzprojekt, das sie auch gerne auf andere Schulen ausrollen möchte.