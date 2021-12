Verkehrskontrolle: Drogen, Waffen und gefälschte Impfpässe

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Stockerau (Bezirk Korneuburg) sind Polizisten in der Nacht auf Freitag auf ein Duo aufmerksam geworden, das Drogen und verbotene Waffen in einem Fahrzeug mitgeführt hat. Entdeckt wurden laut Exekutive auch zwei Impfpässe mit gefälschten Eintragungen von Corona-Vakzinen. Der 23-jährige Lenker und sein um ein Jahr älterer Beifahrer wurden der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Sichergestellt wurden im Fahrzeug Kokain, Ketamin, Cannabiskraut und -harz sowie diverse Suchtmittelutensilien. Außerdem gefunden wurden ein zusammenfaltbares Messer in Scheckkartenform, ein Messer mit versteckter Klinge, ein Fixier-Einhandmesser und elektronische Gegenstände.

Das Duo gab an, durch Drogen beeinträchtigt zu sein. Eine klinische Untersuchung verweigerten die Männer. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.