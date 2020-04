Verirrter Rehbock "wilderte" in Einfamilienhaus

Ein Rehbock hat am Palmsonntag im südlichen Niederösterreich die Polizei und die Jägerschaft in Atem gehalten. Das Tier drohte in Lichtenwörth bei Wiener Neustadt in der Warmen Fischa zu ertrinken. Bei den Rettungsversuchen irrte der junge Bock mehrere Kilometer durch das Ortsgebiet, bevor er durch eine geöffnete Haustür in ein Einfamilienhaus flüchtete.

Bei einer der Kontrollfahrten zur Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen war am Sonntag dem Kommandanten der Polizeiinspektion Eggendorf, Robert Kalusa, ein Rehbock in der Warmen Fischa aufgefallen. Das Tier schwamm mehr als 500 Meter in dem Bach und wirkte bereits entkräftet. Nachdem der Bock es aber von selbst aus dem Wasser schaffte, lief er völlig desorientiert kreuz und quer durch das Ortsgebiet.