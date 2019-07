200 Kilo schwere Zuchtsau nahm ein Bad im Swimming-Pool

Die Kameraden aus Lichtenwörth hatten ihre Kollegen aus Wiener Neustadt um Unterstützung ersucht, weil sie selbst kein passendes Gerät hatten, um die schwere Sau sanft aus dem Becken zu heben. Deshalb rückte die Feuerwehr mit einem Rüstfahrzeug samt Ladekran an. "Mit den breiten Guten am Kran konnte das Schwein möglichst schonend geborgen werden", so Bugnar.

Heimatort von Dominic Thiem

Lichtenwörth ist nicht nur die Heimatgemeinde von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem. Der stark landwirtschaftlich geprägte Ort beheimatet auch zahlreiche Schweinezuchtbetriebe mit mehreren tausend Sauen.