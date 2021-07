Verhärtete Fronten im Streit um heiße Luft

Gradisch

Jetzt hatlaut Auskunft der StadtgemeindeTulln die ursprüngliche Meldung über den Umbau seiner Therme zurückgezogen und eine neue gebracht. Und weil seit 1. Februar eine neue Bauordnung in NÖ in Kraft ist, die besagt, dass Umbauarbeiten von "Befugten" (und nicht mehr explizit von Rauchfangkehrern) durchgeführt werden müssen, fehlt jetzt die rechtliche Grundlage für den. Geätzt wird trotzdem: "Den Bürgermeister hat der Entzug der Leihgaben ja gar nie getroffen", meint. Das Museum sei dem Bürgermeister egal. "Aber spätestens im Jahr 2018, zum 100. Todestag von, wird das Land seine Bilder für das neue Museum in Krems selbst brauchen", sagt. Und dann werde im TullnerMuseum "nix mehr sein".

Das glaubt Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk nicht. "Ich habe die Zusicherung, dass das Schiele-Museum weiterhin bestehen bleibt." Am 1. April startet das Museum an der Donaulände in die neue Saison. Und zwar ohne die Werke aus der Sammlung Gradisch.

Der Streit habe das Museum nicht "auf dem falschen Fuß erwischt", sagt Kurator Christian Bauer. Gezeigt werden stattdessen frühe Gemälde Schieles aus der Sammlung der Stadt Tulln und des Landes NÖ (siehe Bericht rechts). Das sei ohnehin schon länger geplant gewesen. Die Werke der Sammlung Gradisch müssten laut Restauratoren ruhen. "Wir hätten die Bilder wohl ohnehin nicht ausstellen können, weil dieser Streit dazwischengekommen ist", sagt Bauer. Er versucht, "integrativ zu wirken": "Wenn wir einen Beitrag leisten können, werden wir das machen."

Ob das gelingt, bleibt fraglich. Werner Gradisch fühlt sich jedenfalls als Sieger: "Recht ist Recht geblieben. Ich wusste, dass ich gewinne." Zumindest in einer Sache dürften sich alle Beteiligten einig sein: "Diese Auseinandersetzung war vollkommen unnötig."