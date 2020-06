Schiele-Erbe soll "über Schatten springen"

Mit der Überführung des Schiele-Museums in die nö. Museum BetriebsgmbH. im Jahr 2011 habe sich auch der Fokus der Aktivitäten verlagert, erklärt Carl Aigner, Direktor des NÖ Landesmuseums und künstlerischer Leiter des Schiele-Museums. "Bei der Gründung 1990 war das Haus als Dokumentationszentrum gedacht, da gab es noch kein Leopold-Museum und keine Neue Galerie in New York", sagt Aigner. "2011 war diese Dokumentation so nicht mehr nötig. Da ist die Entscheidung gefallen: Es geht in dem Haus in authentischer Weise um die Frühzeit Schieles, weil er in Tulln maßgeblich geprägt worden ist. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen."

Trotzdem würde es der aktuelle Bürgermeister der Stadt Tulln, Peter Eisenschenk, darauf ankommen lassen und eben "andere Bilder" in dem Museum ausstellen. "Was soll ich dem Herrn Gradisch anbieten? Er muss dieses Gutachten bringen. Das kostet eh nur 60 Euro."