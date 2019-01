Vergewaltigungs-Vorwurf: Warum Asylwerber (15) auf freiem Fuß ist

Am Dienstag reagierte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt auf die Anschuldigungen und erläuterte die Fakten. Im vergangenen Juli hatte eine psychisch beeinträchtige 17-Jährige Anzeige erstattet, von dem Afghanen sexuell missbraucht worden zu sein. Auf Grund der widersprüchlichen Angaben des schwer beeinträchtigen Mädchens wurde das Verfahren aber eingestellt, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erich Habitzl.

In einem weiteren Fall der Körperverletzung unter Asylwerbern war der Beschuldigte jünger als 14 Jahre und daher strafunmündig. Im Oktober 2018 wurde der 15-Jährige wegen sexueller Belästigung angezeigt, weil er in seiner Schule in Mödling einem Burschen in den Schritt seiner Jeans gegriffen haben soll. „Es handelt sich dabei aber um ein Delikt in der Zuständigkeit des Bezirksgerichts, bei dem eine U-Haft für einen Jugendlichen unzulässig ist“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erich Habitzl.

Seit wenigen Tagen ermittelt die Justiz erneut gegen den Burschen. Ein damals 13-jähriges Mädchen zeigte an, von dem Afghanen im März 2018 in einem Parkdeck vergewaltigt worden zu sein. Da keine Spuren gesichert werden konnten und der Fall fast ein Jahr zurück liegt, gäbe es laut dem Staatsanwalt keine dringenden Haftgründe. Außerdem sei der Beschuldigte für die Polizei erreichbar. Es gebe keine Anzeichen, dass er flüchte oder untertauche, sagt Habitzl.