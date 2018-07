Verein macht Platz für neue Sportart

Padel-Tennis heißt die neue Trendsportart, die in Göstling an der Ybbs im Bezirk Scheibbs die Sportler zum Schwitzen bringt. Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash und kommt ursprünglich aus Südamerika, in Österreich ist er noch ziemlich unbekannt. Der Tennisclub Göstling-Hochkar hat jetzt den achten Padel-Platz Österreichs gebaut, in Niederösterreich gibt es derzeit noch einen in Biberbach (Bezirk Amstetten).