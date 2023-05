Verdächtige Inseratenschaltungen: Ermittlungen gegen ÖVP NÖ eingestellt

Einem Bericht des Online-Magazins „Zackzack“ rund um Peter Pilz zufolge ging es um Inserate der EVN AG, der Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG sowie der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA). Behauptet wurde darin, dass die Unternehmen in den Magazinen „Sicher in NÖ“ und „Arbeiten für NÖ“ Inserate zu überhöhten Preisen geschaltet haben sollen. Als Nutznießer suggeriert wurde die ÖVP Niederösterreich. Herausgegeben wird „Sicher in NÖ“ vom Innova-Verlag, „Arbeiten für NÖ“ vom Verein NÖ Pressverein-Zeitungsverlag.

"Negative Entwicklungen"

"Diese Methoden und diese Berichte schaden nicht nur der Volkspartei Niederösterreich, sie schaden dem gesamten politischen System, dem Vertrauen in Medien und der politischen Berichterstattung. Wer anonyme Anzeigen aufbauscht, oder Zackzack-Artikel übernimmt, macht sich mitschuldig an allen negativen Entwicklungen mit denen Politik und Medien heutzutage konfrontiert sind“, sagte VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner zu den jüngsten Entwicklungen.