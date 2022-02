Vegane Hundehalsbänder aus Zuckerrohr und Soja

Bereits seit mehreren Jahren lebt Jenny Peyfuß vegan, weshalb sie auf die herkömmlichen Lederhalsbänder verzichten wollte. „Es ist halt sehr unangenehm, wenn man sonst immer auf Tierleid verzichtet und seinem Hund dann eine Tierhaut umhängt“, erklärt die Webdesignerin.

Keine Alternativen

Einige Alternativen zu Leder habe es zwar gegeben, zufrieden sei Peyfuß damit aber nicht gewesen. „Die Halsbänder haben sich mit Wasser vollgesaugt oder sich schnell abgenutzt.“ Kurzerhand habe sie sich deshalb entschieden, eigene Halsbänder in einer Werkstatt in Hollabrunn zu produzieren. Nach mehreren Versuchen stand schließlich fest, dass Biothane, also ein aus Zuckerrohr und Soja hergestellter Kunststoff, und Paracort, ein spezielles, geknüpftes Nylonseil, die geeigneten Materialien seien. „Unsere Halsbänder sind wasserabweisend, geruchsneutral, leicht zu reinigen und angenehm zu tragen“, sagt Peyfuß. Außerdem gebe es für jeden Hund die passende Form. Ob groß, klein, aufwendig oder ganz einfach. Auch Spezialanfertigungen mit kaum Gewicht gebe es im Sortiment.