VCÖ-Bilanz: Jeder 6. Neuwagen in Niederösterreich ist ein Elektroauto

Im 1. Halbjahr wurden in Niederösterreich bereits 3.893 Elektroautos neuzugelassen, um 1.193 mehr als im 1. Halbjahr 2022. Der Anteil der E-Pkw an den Neuzulassungen ist 12,6 von Prozent auf 16,6 Prozent gestiegen.

„Bereits jeder sechste Neuwagen fährt zu 100 Prozent mit Strom. Die Anzahl der Elektroautos ist in Niederösterreich in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen“, stellt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer fest. Noch vor fünf Jahren im 1. Halbjahr 2018 wurden lediglich 672 E-Pkw neu zugelassen, der Anteil betrug magere 1,9 Prozent.

Innerhalb Niederösterreichs ist der Bezirk Zwettl mit einem E-Pkw Anteil von 20,5 Prozent Spitzenreiter, vor dem Bezirk St. Pölten Land mit 19,7 Prozent und dem Bezirka Waidhofen/Thaya mit 19,4 Prozent, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.

Hohes Niveau

Auch in den Bezirken Amstetten, Mistelbach, Korneuburg, Melk, Wr. Neustadt Land, Horn, Klosterneuburg, Bruck an der Leitha sowie in den Statutarstädten St. Pölten und Waidhofen/Ybbs. Am niedrigsten ist der E-Pkw Anteil im Bezirk Hollabrunn, beträgt aber auch hier bereits 10,9 Prozent.