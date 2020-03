Vater drohte Kind und sich zu töten: Cobra beendete Geiselnahme

Auf Grund der angespannten Situation rückte sofort die Polizei-Elitetruppe aus, um die bedrohte Familie an ihrer Wohnadresse in Teufelhof im Süden der Landeshauptstadt zu schützen. Mehrere Stunden lang versuchte ein Verhandlungsteam der Cobra den Tschetschenen am Telefon zur Aufgabe zu bewegen.

Angespannte Lage"

„Die Lage war sehr angespannt weil wir wussten, dass er das Kind bei sich hatte. Ein Zugriff in so einer Situation wäre ein zu großes Risiko“, heißt es bei der Sondereinheit.

Deshalb musste man einen günstigen Moment abwarten. Gegen 0.30 Uhr hatten die Cobra-Beamten den 31-Jährigen soweit zermürbt, dass er in Lichtenwörth im Bezirk Wiener Neustadt zusammen mit dem Buben ein Haus verließ. Dabei schlugen die Einsatzkräfte blitzschnell zu und nahmen den Gefährder fest. Das elfjährige Kind blieb unverletzt.

Shamil D. wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt.