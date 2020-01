UVP-Pflicht für geplante Abfallanlage in Theresienfeld

"Beim vorliegenden Projekt werden die möglichen Gefährdungen für Boden, Grundwasser und Luft in einem allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren genau zu untersuchen sein. Die Stadt Wiener Neustadt wird sich, wenn notwendig, in diesem Verfahren ebenfalls aktiv einbringen. Durch in der Vergangenheit liegende Ereignisse rund um Deponien ist die Bevölkerung in der Region sehr sensibel, deshalb ist bei derartigen Anlagen eine besondere Vorsicht geboten", hielt Klaus Schneeberger, Bürgermeister von Wr. Neustadt ( ÖVP) fest.