Urlaub mit Geschichte in Zwettl

Das Haus der Landstraße 53 stammt aus dem 13. oder 14. Jahrhundert und zählt somit zu den Gründerhäusern der Stadt Zwettl. Dass es sich dabei um ein wahres Juwel handelt, in dem unzählige Geschichten schlummern, stellte sich bald nach dem Kauf im Jahr 2012 heraus. Ein Restaurator sowie Stadthistoriker bestätigten, dass es in diesem altehrwürdigen Haus viele vergessene Kulturschätze und historische Besonderheiten zu entdecken gibt.

Sonst sind sie für ihre besonderen Tees und Gewürze bekannt. Doch nun lädt Sonnentor auch zum Urlauben, und zwar in die Stadtlofts in Zwettl . Die fünf neuen Ferienwohnungen wurden am Mittwoch feierlich eröffnet. Edith und Johannes Gutmann gaben mit ihrem Team einen Einblick in dieses außergewöhnliche Tourismusprojekt . Mit Erzählungen über Highlights und Herausforderungen bei der Generalsanierung der Stadt-Lofts nahmen sie ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise durch die vergangenen zwei Jahre.

Stadtmauer

Ein original erhaltenes spätgotisches Gewölbe, eines der ersten Hochhäuser mit freigelegter Rauchküche aus dem 14./15. Jahrhundert, eine 400 Jahre alte Eingangstür, historische Stuckdecken oder die Stadtmauer, die den Garten umgibt, sind Beispiele dafür. Familie Gutmann war es ein Anliegen, die Geschichte durch die Revitalisierung der Bausubstanz weiterleben zu lassen. Im Mittelpunkt stand der Wunsch, dieses historische Haus als wertvollen Kulturschatz zu erhalten und damit auch das Stadtbild.

➤ Mehr lesen: NÖ: Sieben Gemeinden planen großes Naturparkprojekt an der Ybbs

„Zwettl hat eine einzigartige Geschichte, die wir mit einer außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeit für unsere Gäste erlebbar machen. Hier in den Stadt-Lofts geben wir ihnen genügend Raum, um in die Geschichte des Hauses und der Stadt einzutauchen“, erzählt Johannes Gutmann. Dem Kreislaufgedanken von SONNENTOR entsprechend wurden Materialien, Möbel und Fundstücke aus dem Haus ausgebaut, behutsam restauriert und wieder in die Räumlichkeiten eingesetzt. Es wurde so wieder originalgetreu hergestellt; Ziegel, Altholzböden oder Türen fanden wieder ihren ursprünglichen Platz und erzählen so bis heute ihre eigene Geschichte.